Плющев о разделении КХЛ: «Идея ФХР кажется сыроватой и несвоевременной. Старт чемпионата не за горами»

оценил предложения ФХР по делению команд в КХЛ.

«Для начала надо понять, чем руководствуется ФХР, когда выдвигает подобные предложения. Я могу лишь предполагать, что в федерации все еще есть люди, которые беспокоятся о хоккее и пытаются что-то изменить.

Если КХЛ и развивается, то только вширь, а качество и уровень падают. За десять лет мы ничего толком не выиграли – ни на молодежном уровне, ни на взрослом.

Другой вопрос, что ФХР поднимает эту тему несвоевременно. На дворе июль, сейчас уже стартуют предсезонные турниры, не за горами старт чемпионата. Почему федерация так затянула, сказать сложно.

Само начинание что-то изменить, попытаться поднять уровень КХЛ – правильное. Но идея кажется сыроватой и несвоевременной», – сказал заслуженный тренер России.

Напомним, ФХР предложила разделить команды КХЛ на две конференции согласно их местам в прошлом сезоне.

ФХР о новом формате КХЛ: «В медиа акцент был сделан на деление на «сильных» и «слабых». Такая подача не соответствует действительности»