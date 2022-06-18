Сушинский о Буше и секс-скандале: «Просто вымогательство было, думаю. Я тоже могу сказать, что был королем Англии 10 лет назад»

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Максим Сушинский одобрил подписание «Авангардом» форварда Рида Буше

Сегодня стало известно, что омский клуб подписал с 28-летним игроком контракт на 1 год. 

В январе он получил 1 год тюрьмы условно при 4 годах испытательного срока за сексуальное насилие в отношении 12-летней девочки в 2011 году. На момент совершения преступления американцу было 17 лет.

«Думаю, это было просто вымогательство. Чего об этом молчали 10 лет? Как подписание – это хороший игрок.

Зачем говорить о его личной жизни? Да никто из нас не в курсе, что было на самом деле! Кто-то говорит, что-то было 10 лет назад. Никто и никогда об этом не узнает. Я тоже могу сказать, что был королем Англии 10 лет назад. И попробуйте мне доказать, что это не так!

Рид Буше – хороший и качественный игрок, который поможет «Авангарду», – сказал экс-президент «Авангарда»

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