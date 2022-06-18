Кожевников о Буше: «Локомотив» поддерживает моральную чистоту в КХЛ. А «Авангард» пошел на поводу у европейских тенденций. Неприятно»

Александр Кожевников высказался о подписании «Авангардом» форварда .

Сегодня стало известно, что омский клуб подписал с 28-летним игроком контракт на 1 год.

В январе он получил 1 год тюрьмы условно при 4 годах испытательного срока за сексуальное насилие в отношении 12-летней девочки в 2011 году. На момент совершения преступления американцу было 17 лет.

– Раз «Авангарду» нравятся такие люди, что ж тут поделаешь? Получается, что собираем у себя преступный мир. Будем, как заявляет клуб, давать преступникам второй шанс.

– Тут еще и само преступление особого характера.

– Подлое, дешевое. Но в мире сейчас такое творится, что… Видимо, в Омске решили поддержать западные тенденции. Получается, что «Авангард» идет в авангарде всех этих европейский нововведений.

– Не удивило, что не смогла повлиять на клуб в этом вопросе?

– Лига законодательно не имеет права вмешиваться в контракты с игроками. Вся этическая ответственность на клубе.

– с Буше расстался вскоре после приговора.

– И правильно сделал. Ярославцы поддерживают моральную чистоту в лиге. А «Авангард» пошел на поводу у европейских тенденций. Неприятно.

– Не оттолкнет ли Буше от клуба часть болельщиков?

– Вряд ли. Клуб сейчас возвращается в родной город. Люди повалят на хоккей, соскучились. В Омске хоккей очень любят, к относятся фанатически. Не думаю, что Буше на это повлияет.

– Тем более, что играет Рид действительно неплохо.

– С этим спору нет. Но мы же не его игровые качества обсуждаем, а моральный облик человека. Буше и в мог бы играть, но только его туда с такой судимостью никогда не возьмут. Потому что там придерживаются строгих моральных принципов. А мы, получается, свою мораль не бережем, – сказал двукратный олимпийский чемпион.