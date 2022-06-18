Фетисов о влиянии подписания Буше на имидж КХЛ и «Авангарда»: «А он у них есть?»

высказался о подписании «Авангардом» форварда .

Сегодня стало известно, что омский клуб подписал с 28-летним игроком контракт на 1 год.

В январе он получил 1 год тюрьмы условно при 4 годах испытательного срока за сексуальное насилие в отношении 12-летней девочки в 2011 году. На момент совершения преступления американцу было 17 лет.

«Не знаю, кто такой этот Буше и почему принято такое решение клубом и лигой. Будет ли это ударом по имиджу и ? А он у них есть?

В общем, мне нечего тут сказать – я не знаю, что он из себя представляет как игрок. Безусловно, моральная составляющая – важная вещь. Все остальное на совести тех, кто принимает решения.

Вызвано ли приглашение Буше дефицитом легионеров? Не знаю. Если чего-то нет, значит, можно все? Думаю, нет», – сказал двукратный олимпийский чемпион и депутат Госдумы.