Вайсфельд о вратарях ЦСКА: «Клуб будет еще искать иностранца, кажется. Шарыченков не крадет игры»

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Леонид Вайсфельд считает, что ЦСКА попробует усилить вратарскую позицию легионером. 

– Станет ли Александр Шарыченков вновь основным вратарем для ЦСКА, как это было в сезоне-2020/21? Правда, тогда это было связано с травмой Ларса Юханссона, который к плей-офф восстановился и вновь занял место в воротах.

– Мне кажется, что ЦСКА будет еще искать иностранца на эту позицию. Конечно, Шарыченков очень хороший сезон провел в Уфе. Возможно, армейцы дадут ему начать, а потом уж выводы сделают.

– Шарыченков – не голкипер для топ-клуба?

– Для такой команды, как ЦСКА, нужен вратарь, который «крадет» игры. Шарыченков их не крадет, он просто хорошо провел прошлый сезон.

– Что значит «крадет»?

– Самый характерный пример – наш поединок за бронзу на ЧМ-2019. Чехи под руководством Милоша Ржиги нас тогда просто возили всю игру. А Василевский взял и выиграл этот матч. Фактически в одиночку. Вот такой должен быть вратарь.

И тут дело даже не в его уровне, а в умении войти в состоянии сумасшедшего куража. Метсола, к примеру, тоже такую игру показывал в своем первом сезоне за «Салават». Думаю, ЦСКА с его возможностями попытается такого вратаря найти, – сказал Вайсфельд. 

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