«Нэшвилл» подтвердил продажу клуба. Экс-губернатор Теннесси Хэслем станет основным владельцем через несколько лет

подтвердил продажу клуба, экс-губернатор Теннесси Билл Хэслем станет владельцем.

Сделка будет носить многоэтапный характер. В ближайшие несколько месяцев Хэслем станет одним из совладельцев «Предаторс», а в течение нескольких следующих лет – основным владельцем.

О сумме сделки не сообщается. Ранее сообщалось, что стоимость клуба НХЛ оценивается в 680 миллионов долларов. Нынешняя группа владельцев приобрела клуб в 2007 году за 193 миллиона.

«С 2007 года, когда собралась наша группа владельцев, состоящая из владельцев абонементов с первого дня, цель состояла в том, чтобы руководство командой находилось в надежных и здешних руках.

Предстоящее включение экс-губернатора Хэслема в группу владельцев полностью отвечает этому подходу. Руководство клуба будет укреплено на долгие годы, благодаря общей философии, направленной на то, чтобы сделать Нэшвилл самым уникальным спортивным рынком в нашей лиге и стране», – сказал президент клуба Шон Генри.

Хэслем был губернатором Теннесси от Республиканской партии с 2011 по 2019 годы. В 2015 году бизнесмен возглавил рейтинг самых богатых избранных должностных лиц США, его состояние оценивалось в 2 миллиарда долларов.

Сейчас Forbes оценивает его состояние в 2,3 млрд долларов.

Хэслем также выступает в качестве совладельца бейсбольной команды низшей лиги «Теннесси Смокис». Его брат Джимми и невестка Сьюзен – владельцы клуба НФЛ «Кливленд Браунс».