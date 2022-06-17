Бывший губернатор Теннесси близок к покупке «Нэшвилла». Стоимость команды оценивается в 680 млн долларов (Sportico)

Бывший губернатор Теннесси Билл Хэслем близок к покупке .

Как сообщает Sportico, группа владельцев «Предаторс», возглавляемая Гербертом Фричем, близка к продаже клуба НХЛ.

О сумме возможной сделки не сообщается. Текущая стоимость команды из Теннесси оценивается в 680 миллионов долларов.

Фрич занял пост председателя совета директоров Predators Holding LLC в 2019 году. Франшиза была куплена компанией в 2007 году за 193 миллиона долларов.

Хэслем был губернатором Теннесси от Республиканской партии с 2011 по 2019 годы. В 2015 году считался самым богатым избранным должностным лицом США на тот момент, его состояние оценивалось в 2 миллиарда долларов.

Сейчас Forbes оценивает его состояние в 2,3 млрд долларов.

Хэслем также выступает в качестве совладельца бейсбольной команды низшей лиги «Теннесси Смоукис». Его брат Джимми и невестка Сьюзен – владельцы клуба НФЛ «Кливленд Браунс».