Уэбер о «Монреале»: «Надевать эту легендарную форму – величайшая честь в моей карьере»

обратился к и болельщикам после ухода из команды.

Напомним, что «Канадиенс» обменяли Уэбера, завершившего де-факто карьеру, в «Вегас» на российского нападающего Евгения Дадонова.

«Каждый ребенок в Канаде, игравший в хоккей, мечтает сыграть в .

Мне очень повезло не только сделать это, но и выступать за канадский клуб из Оригинальной шестерки.

Никогда в своих самых смелых мечтах не мог и представить, что буду играть за «Монреаль», не говоря уже о том, что стану капитаном команды.

Надевать эту легендарную форму каждый вечер – величайшая честь в моей карьере. Я всегда это ценил.

Я хочу поблагодарить товарищей по команде, тренеров, руководство, всю организацию, Джеффа Молсона и семью Молсонов, журналистов в Монреале и болельщиков за то, что приняли меня и мою семью и за то, что город стал для меня вторым домом.

Монреаль навсегда останется в моем сердце». – написал канадский защитник.