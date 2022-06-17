5 игроков «Ак Барса» вошли в топ-20 самых дорогих игроков КХЛ («СЭ»)

Теги Ак Барс рейтинги Вячеслав Войнов Александр Радулов КХЛ Вадим Шипачев Джордан Уил Кирилл Семенов Спорт-Экспресс деньги Хоккей

5 игроков «Ак Барса» вошли в топ-20 самых дорогих игроков КХЛ.

«Спорт-Экспресс» опубликовал рейтинг зарплат хоккеистов лиги по состоянию на текущий момент. 

В нем указана базовая зарплата игрока, которая учитывается под потолком в 900 миллионов рублей, без учета бонусов и премий.

У «Ак Барса» максимальное представительство в топ-20 – 5 игроков. При этом лишь форвард Джордан Уил (65 миллионов рублей в год) играл за клуб в прошлом сезоне.

Четыре остальных игрока в списке – новички казанцев. Это форварды Александр Радулов (80 млн), Вадим Шипачев (75 млн), Кирилл Семенов (65 млн) и защитник Вячеслав Войнов (65 млн). О подписании контракта с Радуловым официально пока не объявлено. 

Кроме того, в топ-20 попали 4 игрока «Трактора», 3 - «Локомотива», по 2 – из СКА, ЦСКА и «Автомобилиста».

 

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