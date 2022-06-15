Эмиль Гарипов: «Радулов еще может зажечь в КХЛ. Он хороший парень»

считает, что еще может зажечь в .

– «Ак Барс» при Валиуллине разразился подписанием звезд. Особенно впечатляют переходы Шипачева, Войнова, и Радулов на подходе. Вы почти всю жизнь в Казани, вам объяснять аналогии не надо. Впечатления дежавю не испытываете по временам Хитли и Лекавалье в Казани?

– Другая ситуация, тут не настолько много их приехало, как в те года. Все, наверное, будет зависеть от внутреннего состояния команды, какие там бойцы, вот в чем вопрос. Потому что плей-офф – это другой вид спорта.

А так, Слава Войнов и – очень хорошие хоккеисты. Вадим – сильнейший игрок последних, наверное, 7 лет в КХЛ. Как говорят, когда Вадим получает шайбу, игра будто замедляется. Радулов, конечно, тоже очень хороший.

– Играя за «Салават Юлаев», Радулов все время ругался с судьями, а также с игроками «Ак Барса» в плей-офф. Это не будет проблемой в Казани?

– Нет, он просто заводит всех так. Он сам по себе хороший. Я его знаю, хороший парень. Такой командный, общается, смеется. У него просто поведение такое – заводит хоккеистов, команду и себя.

Потянет ли в КХЛ? Мне, кажется, да. Данис [Зарипов] старше его, играет же. Мне кажется, Радулов еще может зажечь, – сказал бывший вратарь .