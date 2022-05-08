Беттмэн о финансах НХЛ: «В этом сезоне установим новый рекорд по доходам. После ковида мы вернулись очень сильными»

Гэри Беттмэн уверен, что НХЛ установит новый рекорд по доходам в этом сезоне.
«По итогам последних двух лет все наши команды здоровы, сильны и в хорошей форме. У нас нет проблем.
Мы прошли через ситуацию с пандемией. Это было болезненным испытанием для наших франшиз. Им всем пришлось лишиться значительных доходов, но владельцы выдержали это.
В этом сезоне мы обновим рекорд по доходам. После ковида мы вернулись очень сильными», – заявил комиссионер НХЛ.
По его словам, общий доход НХЛ по итогам текущего сезона может составить 5,4 миллиарда долларов.