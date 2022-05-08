Беттмэн о финансах НХЛ: «В этом сезоне установим новый рекорд по доходам. После ковида мы вернулись очень сильными»

Теги Гэри Беттмэн бизнес НХЛ деньги коронавирус Хоккей

Гэри Беттмэн уверен, что НХЛ установит новый рекорд по доходам в этом сезоне. 

«По итогам последних двух лет все наши команды здоровы, сильны и в хорошей форме. У нас нет проблем. 

Мы прошли через ситуацию с пандемией. Это было болезненным испытанием для наших франшиз. Им всем пришлось лишиться значительных доходов, но владельцы выдержали это. 

В этом сезоне мы обновим рекорд по доходам. После ковида мы вернулись очень сильными», – заявил комиссионер НХЛ. 

 По его словам, общий доход НХЛ по итогам текущего сезона может составить 5,4 миллиарда долларов.

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные