Свитер, в котором Гретцки провел последний матч за «Эдмонтон», могут продать за рекордные 1,4 млн долларов

Свитер лучшего бомбардира в истории НХЛ Уэйна Гретцки был выставлен на аукционе.

В этом свитере нападающий провел свой последний матч в составе .

Это была решающая игра серии финала Кубка Стэнли-1988 против «Бостона» (4-0), в которой «Ойлерс» одержали победу. Гретцки забил победный гол.

Аукционный дом Grey Flannel Auctions ожидает, что джерси Гретцки станет первым хоккейным свитером, проданным за 1,4 млн долларов.

На данный момент рекорд составляет 1,275 млн долларов. Он был установлен в 2012 году, когда на аукционе был продан свитер Пола Хендерсона. Он выступал в нем на Суперсерии-1972.

Торги завершатся 5 июня.