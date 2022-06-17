Брайан Эллиотт: «Мне повезло пересечься с Бродером, смотреть на работу легенды – незабываемо. И Василевский становится одним из парней, которые войдут в историю»

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Вратарь «Тампы» Брайан Эллиотт поделился мнением о своем партнере Андрее Василевском.

«Я был очень рад, что буду работать с ним вместе, когда подписывал контракт. Он один из лучших в своем деле.

Мне повезло, что в «Сент-Луисе» мне довелось пересечься с Марти Бродером. Тренироваться и смотреть на то, как на другом конце площадки работает такая легенда, – это незабываемо.

Василевский становится как раз одним из парней, которые войдут в историю. Это кажется мне важным.

Он уже показал, на что способен, и продолжает это демонстрировать», – сказал Эллиотт.

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