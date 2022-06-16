«Василевский делает невозможное. На лице форварда можно прочитать: «Да ладно, ты не мог остановить эту шайбу!» Экс-защитник Канады Энгблом о вратаре «Тампы»

Экс-защитник сборной Канады Брайан Энгблом высказался об из .

«Пока еще рановато говорить о том, входит ли он в число лучших в истории. Нужно учитывать и долголетие, правильно? Но до этого момента Василевский все делал как нельзя лучше, и я ожидаю, что он продолжит в том же духе.

Он машина. У него лучшие ноги среди всех вратарей, что я видел в . Он очень быстрый, его неспроста зовут Большим котом. Я много раз видел, как парни совершают какое-то невероятное движение, а он успевает выбросить ногу. И на лице форварда можно прочитать: «Да ладно, ты не мог остановить эту шайбу, это невозможно!» Так вот, он делает невозможное.

Он способен одновременно совершать движения в разных направлениях. Просто посмотрите на его разминку, он на полминуты садится на шпагат, как гимнаст.

Он невероятный спортсмен, невероятно мощный, со всеми нужными качествами. Но и у него есть стремление быть победителем. Он хочет быть лучшим», – заявил Энгблом.