Бродер о 3 финалах Василевского подряд: «Нужно быть особенным вратарем, чтобы так доминировать столько лет. То, что он собирается сделать, – просто безумие»

считает Андрея Василевского из одним из лучших вратарей в истории.

«Последние три сезона он показывает потрясающую игру. Кое-какая его статистика, его игра в седьмых матчах, в решающих встречах – нужно быть особенным вратарем, чтобы так доминировать на протяжении стольких лет.

Он столько раз легко мог сказать: «Знаете, я хорошо поработал, я выиграл Кубок Стэнли дважды». Но он продолжает упорно трудиться, понимаете?

У меня никогда не было возможности выиграть три раза подряд. Я выходил в финал три раза за четыре года, был там дважды подряд и проиграл «Колорадо» в семи матчах. То, что он собирается сделать, – просто безумие», – заявил экс-голкипер .

Василевский – главный претендент на «Конн Смайт», Макар, Маккиннон, Кучеров и Макдэвид вошли в топ-5 (The Score)