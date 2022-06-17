Сергачев о 0-1 с «Колорадо»: «Тампа» уверена в себе. Василевский – лучший вратарь мира и почти выиграл матч»

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Защитник «Тампы» Михаил Сергачев высказался о поражении от «Колорадо» (3:4 ОТ, 0-1).

«Ничего необычного. Мы уже проигрывали первые матчи. Но ведь это серия, мы отдохнем, просто расслабимся, очистим разум, потренируемся, а потом выйдем на второй матч.

Так что для нас ничего не поменялось. Мы по-прежнему уверены в себе.

Василевский, очевидно, способен влиять на исход матчей. Он лучший вратарь мира, наш лучший игрок. Он способен украсть победу, способен выиграть матч самостоятельно. И ему это почти удалось в этот раз», – сказал Сергачев.

«Колорадо» напрягал «Тампу» форчекингом, но выиграл только из-за мини-ошибки «молний» в овертайме

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