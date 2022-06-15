Анвар Гатиятулин: «Бурдасов будет одним из лидеров «Трактора» как в регулярном чемпионате, так и в плей-офф»

Анвар Гатиятулин поделился мнением об Антоне Бурдасове.
– Пока главное подписание межсезонья – Антон Бурдасов. Вы помогали в переговорах, общались с ним?
– Финансовыми вопросами я не занимаюсь. Что касается спортивной стороны, принимаю участие в переговорах со всеми кандидатами.
Мы давно с Антоном знакомы, вместе в Питере работали. Знаем его сильные стороны, он умеет создавать моменты и забивать. Это хорошее приобретение для нашей команды.
– В СКА заявляют, что не стали бороться за Бурдасова из-за его слабой игры в плей-офф.
– Антон – опытный игрок, он пришел сюда на роль лидера. Бурдасов вернулся в свой родной город и все осознает. Зная его амбиции, не думаю, что возникнут какие-то вопросы.
Бурдасов будет одним из лидеров «Трактора» как в регулярном чемпионате, так и в плей-офф, – сказал главный тренер «Трактора».