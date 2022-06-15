Анвар Гатиятулин: «Бурдасов будет одним из лидеров «Трактора» как в регулярном чемпионате, так и в плей-офф»

поделился мнением об Антоне Бурдасове.

– Пока главное подписание межсезонья – . Вы помогали в переговорах, общались с ним?

– Финансовыми вопросами я не занимаюсь. Что касается спортивной стороны, принимаю участие в переговорах со всеми кандидатами.

Мы давно с Антоном знакомы, вместе в Питере работали. Знаем его сильные стороны, он умеет создавать моменты и забивать. Это хорошее приобретение для нашей команды.

– В заявляют, что не стали бороться за Бурдасова из-за его слабой игры в плей-офф.

– Антон – опытный игрок, он пришел сюда на роль лидера. Бурдасов вернулся в свой родной город и все осознает. Зная его амбиции, не думаю, что возникнут какие-то вопросы.

Бурдасов будет одним из лидеров «Трактора» как в регулярном чемпионате, так и в плей-офф, – сказал главный тренер .