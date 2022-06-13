Вячеслав Фетисов: «Тампа» – мой фаворит, болеем за них, у наших ребят опыт – два кубка подряд. «Колорадо» – сильная команда, без слабых мест»

поддержит «Тампу» в финале Кубка Стэнли.

Двукратный олимпийский чемпион поделился мыслями в преддверии финальной серии между «Лайтнинг» и «Колорадо».

«Колорадо» – сильная команда, без слабых мест. Наши ребята в уже имеют опыт, два кубка подряд.

Они нацелены на то, чтобы повторить этот успех. Нереальное достижение выиграть три раза подряд. Это должно быть их главной мотивацией.

Трудно сказать, как скажется длинной ожидание соперника для . У меня был опыт, где мы ждали соперника, который был измотан после длинной серии.

В итоге они нас вынесли в четырех играх на эмоциях. В финале болеем за «Тампу», они мои фавориты», – сказал Фетисов.