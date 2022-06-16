Зюзин о хоккее 3 на 3: «Телерейтинги пилотного проекта были чуть ли не выше, чем у регулярки КХЛ»

Старший тренер поделился мнением о хоккее в формате «3 на 3».

– В последние дни в России широко обсуждается московский хоккейный турнир в формате «три на три», у которого есть сторонники, но есть и противники. Вы в каком лагере?

– Я в лагере телезрителей, которые внимательно наблюдали за турниром и получали эстетическое удовольствие. Слышал, таких, как я, немало, ведь телерейтинги пилотного проекта были чуть ли не выше, чем рейтинги регулярного чемпионата .

Это сигнал от болельщиков, в том числе и нам, представителям клубов. Нужно улучшать качество нашего продукта – и конкуренция с «три на три» здесь только поможет, сработает на весь вид спорта.

– С хоккейной точки зрения турнир вам понравился?

– Честно говоря, словно вернулся в свое детство, когда великие пятерки советского хоккея плели на льду кружева, было много контроля шайбы, раскатов, «двоечек» и других хитроумных комбинаций.

Современный классический хоккей очень интенсивный, жесткий, в хорошем смысле прямолинейный и прагматичный. А тут мы сели на машину времени – и вернулись к истокам, когда результат определяла игра в атаке, а не в обороне. Интересно!

– В свое время вы были выбраны на драфте НХЛ под рекордным для российских защитников вторым номером. Разве игра без обороны вас не раздражает?

– В российской школе хоккея всегда ценили атакующих защитников с катанием как у сильнейших нападающих. Вячеслав Фетисов, Сергей Зубов – вот наши классики. Лучшей обороной для них было нападение, что и подтверждалось золотым результатом по обе стороны океана. Вот и весь ответ, – сказал Зюзин.

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