Глава Fight Nights Гаджиев о любимых игроках КХЛ: «Жафяров, Плотников, Яковлев, Шипачев, Радулов»

Президент AMC Fight Nights Камил Гаджиев назвал любимых игроков из КХЛ.

– Хоккей чаще смотрите, чем UFC?

– Да, хоккей постоянно смотрю. Финал КХЛ смотрел и ходил на матчи. Новый формат «три на три» смотрел. Финал Кубка Стэнли буду смотреть обязательно.

– Что выберете, год без трансляций UFC или год без НХЛ и КХЛ?

– Да я UFC и смотрел два раза за год. Это не значит, что я хоккей люблю больше, чем ММА. Просто в ММА я уже ничего нового для себя не вижу. Я все равно читаю про ММА каждый день.

А в хоккей у меня сын играет, тут все родители меня поймут, мы же начинаем жить интересами своих детей.

– Три игрока КХЛ, за которыми вам интереснее всего следить?

– Все разные, но каждый из них украшает лигу: , Серега Плотников, , очень умный защитник. И еще двоих назову: и с этого года , – сказал Гаджиев.

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