Гаджиев про драку Магомедова в Махачкале: «В Дагестане люди дерутся по 15 раз на день»

Российский промоутер прокомментировал драку с участием российского бойца Шарабутдина Магомедова, у которого возник конфликт с мужчиной в ТЦ в Махачкале из-за поцелуя с девушкой.

«Я об этом знал еще и до этого. Рядовая ситуация — два пацана в Дагестане подрались.

При чем сначала тот пацан ударил Шару. И где-то Шара оказался поплотнее, поудачливее.

Обычная драка. Нет же ни заявлений, ничего. В Дагестане люди по 15 раз дерутся», – сказал Гаджиев.

«В Махачкале есть свои негласные законы». Боец ММА объяснил, почему нокаутировал мужчину за поцелуй с девушкой

Боец ММА нокаутировал мужчину в Махачкале за поцелуй с девушкой