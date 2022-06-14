Камил Гаджиев: «Хотел бы увидеть бой Кудряшова и Вагабова в ММА. Но не думаю, что это возможно»

Президент AMC Fight Nights Камил Гаджиев прокомментировал исход поединка по правилам бокса между Дмитрием Куряшовым и Вагабом Вагабовым.

В полуфинале гран-при PRAVDA Кудряшов одержал победу нокаутом на первой минуте боя.

– Если Вагаб Вагабов проведет десять боев с , сколько он выиграет?

– Восемь боев возьмет Кудряшов, два – Вагабов.

– Изначально считали ли вы этот поединок большой авантюрой Вагаба?

– Нет, я считал, что Кудряшов – фаворит. Но Вагаб хочет попробовать себя. История беспроигрышная. Просто никто не ожидал, что настолько разгромно он проиграет. Проиграл профессиональному боксеру. Получилось совсем не так, как ожидал Вагаб.

– Вы бы хотели увидеть бой Кудряшова и Вагабова в ММА?

– Да, хотел бы. Но не думаю, что это возможно. Дмитрий победил, и сейчас вернулся в бокс. Не думаю, что ему сейчас нужен переход в ММА.

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