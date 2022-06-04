Камил Гаджиев: «Розенстрайк близок к топу. Волков, скорее всего, проиграет»

Российский промоутер дал прогноз на бой и .

«Розенстрайк — фаворит в этом поединке. Если смотреть на вещи сурово и исходить из того, что Саша показывает в поединках с топовыми спортсменами, а Розенстрайк близок к топу, то, скорее всего, Волков проиграет.

Но Саша очень не стабильный боец, который может выдать фееричный бой. В принципе, никто не удивится и его победе.

Не думаю, что в случае поражения дальнейшая карьера Волкова в UFC под угрозой. Шанс ему дадут точно. Все-таки тяжеловес — штучный товар, тем более большие победы у него тоже были. Хотя все возможно. Попрощаться с ним тоже могут», – считает Гаджиев.

Бой Волкова и Розенстрайка состоится 5 июня на UFC Fight Night 207.

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