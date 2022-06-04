Камил Гаджиев: «Розенстрайк близок к топу. Волков, скорее всего, проиграет»

Российский промоутер Камил Гаджиев дал прогноз на бой Александра Волкова и Жаирзиньо Розенстрайка.
«Розенстрайк — фаворит в этом поединке. Если смотреть на вещи сурово и исходить из того, что Саша показывает в поединках с топовыми спортсменами, а Розенстрайк близок к топу, то, скорее всего, Волков проиграет.
Но Саша очень не стабильный боец, который может выдать фееричный бой. В принципе, никто не удивится и его победе.
Не думаю, что в случае поражения дальнейшая карьера Волкова в UFC под угрозой. Шанс ему дадут точно. Все-таки тяжеловес — штучный товар, тем более большие победы у него тоже были. Хотя все возможно. Попрощаться с ним тоже могут», – считает Гаджиев.
Бой Волкова и Розенстрайка состоится 5 июня на UFC Fight Night 207.
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