Алексей Терещенко: «Ничушкин проводит неплохой сезон. После «Далласа» он перезагрузил свою карьеру»

Алексей Терещенко оценил игру и Андрея Василевского.

В первом матче финала Кубка Стэнли «Колорадо» победил «Тампу» (4:3 ОТ, 1-0 в серии).

«Давайте не будем говорить, что Ничушкин лидер. Валера проводит неплохой сезон. После «Далласа» он перезагрузил свою карьеру и играет достаточно неплохо. Сегодня он забил и в овертайме отдал классную передачу. Но опять же, играет команда. Есть много других ребят. Поэтому не хочу говорить, что он лидер «Колорадо».

То, что это очень серьезная и сильная команда, показывает сезон. Они умеют играть и выигрывать. Посмотрим.

Василевский не выручил сегодня – завтра выручит. Трагедию из этого не нужно делать. «Тампа» и с «Рейнджерс» начала неважно. В принципе игра была равная сегодня. Хорошо выступали», – сказал трехкратный чемпион мира.

«Колорадо» и «Тампа» доигрались до овертайма в первом матче финала: у Ничушкина – гол и победная передача