Итоги спортивной программы ПМЭФ: участники утреннего забега и благотворительного хоккейного матча помогли обеспечить детскую больницу годовым запасом топлива

Более тысячи человек приняли участие в утреннем забеге SPIEF Run в первый день программы Петербургского международного экономического форума. На дистанцию в 5 км, стартовавшую у Исаакиевского собора, вышли участники ПМЭФ-2022 и жители Санкт-Петербурга.

Стартовый сигнал забегу дал двукратный олимпийский чемпион по плаванию Евгений Рылов. В числе участников были победитель Токио-2020 Никита Нагорный, звезды автоспорта Никита Мазепин, Анастасия Нифонтова и Роман Русинов, вратарь хоккейного «Авангарда» Андрей Мишуров, а также спортивные блогеры Алексей Столяров и Анастасия Тукмачева.

Быстрее всех 5 км пробежали Андрей Карпин (15:59) и Дарья Анисимова (18:27). Победителями среди участников ПМЭФ-2022 стали Никита Якубович (19:18) и Елена Канаева (21:59).

«Забег стал традиционным для ПМЭФ, и фактически открывал его. Радует, что спорт становится нормой жизни. Когда люди все вместе демонстрируют желание быть здоровыми – это не может не радовать и не вселять уверенность, что мы идем правильной дорогой. Сегодня в забеге приняли участие представители бизнеса, культуры, спорта, образования и, что очень важно, и гости Петербурга. Так что забег поистине всенародный», – рассказал министр спорта Олег Матыцин, принявший участие в забеге.

Спортивная программа ПМЭФ впервые была инклюзивной: при поддержке бренда G-Drive на старт SPIEF Run наравне с другими участниками вышли особенные спортсмены, атлеты с особенностями интеллектуального развития Специальной Олимпиады России.

Суммарные 5620 километров, преодоленные участниками забега, G-Drive конвертировал в 16860 литров топлива для заправки реанимобилей Областной детской клинической больницы в Омске. Также в 3600 литров топлива были конвертированы шайбы, заброшенные накануне участниками гала-матча по хоккею Roscongress Cup – всего в этой игре было заброшено 12 шайб, по 300 литров топлива за каждую.

Таким образом, участники забега SPIEF Run и Roscongress Cup помогли обеспечить машины скорой помощи больницы в Омске годовым запасом топлива.

Ранее на ПМЭФ было объявлено о том, что хоккейная арена «Авангарда» в Омске, которая откроется в сентябре 2022 года, будет называться «G-Drive Арена».

Бренд G-Drive системно поддерживает и реализует проекты, направленные на социальные изменения в сфере культуры потребления и формирования инклюзивного общества. Через спортивные активации бренд продвигает дайверсити, инклюзию в спорте и обществе, а также принципы повседневной ответственности.