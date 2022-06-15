Крылов о гала-матче на ПМЭФ: «Бизнес – самый большой драйвер спорта. Лучшей площадки для проведения игры найти невозможно»

Теги Авангард бизнес КХЛ Арена-Омск любительский хоккей Александр Крылов Хоккей

Александр Крылов высказался о гала-матче на Петербургском международном экономическом форуме.

«Бизнес – самый большой драйвер спорта, и хоккея в частности. Поэтому лучшей площадки, чем ПМЭФ, для проведения хоккейного матча между представителями бизнеса найти было невозможно.

На форуме мы также презентуем многофункциональный спортивный комплекс в Омске, который будет готов к осени и станет новой домашней ареной для «Авангарда», – сказал председатель совета директоров омского клуба.

Традиционный гала-матч по хоккею между командами Петербургского международного экономического форума и администрации Санкт-Петербурга состоится сегодня. Крылов впервые сыграет за команду ПМЭФ.

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