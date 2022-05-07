Беттмэн о России на Кубке мира-2024: «Не зацикливаемся на участниках. С этой проблемой нам придется разобраться»

Гэри Беттмэн высказался касательно участия сборной России на Кубке мира в 2024 году.
Комиссионер НХЛ не обозначил определенности по поводу данного вопроса.
«Мы следим за ситуацией, но даже не зацикливались на этом.
У нас много планов по Кубку мира, но кто будет участвовать – это не то, на чем мы сосредоточены.
Хотя мы, безусловно, понимаем, что это проблема, с которой нам придется разобраться, когда наступит подходящее время», – приводит слова комиссионера НХЛ Toronto Star.
Сообщалось, что НХЛ рассчитывает провести Кубок мира в феврале 2024 года в Италии.