Беттмэн о России на Кубке мира-2024: «Не зацикливаемся на участниках. С этой проблемой нам придется разобраться»

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Гэри Беттмэн высказался касательно участия сборной России на Кубке мира в 2024 году.

Комиссионер НХЛ не обозначил определенности по поводу данного вопроса.

«Мы следим за ситуацией, но даже не зацикливались на этом.

У нас много планов по Кубку мира, но кто будет участвовать – это не то, на чем мы сосредоточены.

Хотя мы, безусловно, понимаем, что это проблема, с которой нам придется разобраться, когда наступит подходящее время», – приводит слова комиссионера НХЛ Toronto Star.

Сообщалось, что НХЛ рассчитывает провести Кубок мира в феврале 2024 года в Италии.

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