Команда Северной Америки до 23 лет и сборная Европы не сыграют на Кубке мира-2024

Стали известны подробности проведения следующего Кубка мира.

Заместитель комиссионера НХЛ сообщил, что на турнире не будут участвовать сборная Европы и сборная Северной Америки до 23 лет.

Обе команды играли на Кубке мира, который состоялся в 2016 году в Торонто. Тогда сборная Европы дошла до финала, где проиграла команде Канаде.

Таким образом, на Кубке мира-2024 выступят только национальные сборные своих стран.

Ранее двукратный олимпийский чемпион Игорь Ларионов сообщил, что НХЛ рассчитывает провести в феврале 2024 года в Италии.