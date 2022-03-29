Команда Северной Америки до 23 лет и сборная Европы не сыграют на Кубке мира-2024

Стали известны подробности проведения следующего Кубка мира.
Заместитель комиссионера НХЛ Билл Дэйли сообщил, что на турнире не будут участвовать сборная Европы и сборная Северной Америки до 23 лет.
Обе команды играли на Кубке мира, который состоялся в 2016 году в Торонто. Тогда сборная Европы дошла до финала, где проиграла команде Канаде.
Таким образом, на Кубке мира-2024 выступят только национальные сборные своих стран.
Ранее двукратный олимпийский чемпион Игорь Ларионов сообщил, что НХЛ рассчитывает провести Кубок мира в феврале 2024 года в Италии.