Кравчук о Кубке мира: «Звучат разные точки зрения относительно приглашения России. Пропаганда мощно работает»

поделился мыслями о планах провести Кубок мира в 2024 году.

– Что в НХЛ удивило в последнее время?

– Идет много разговоров о проведении в феврале 2024 года Кубка мира. Пока не понятен формат с количеством команд и место его проведения – называется и Милан, и канадские города. Также ходят разные слухи о том, оставлять ли объединенные сборные или формировать их как исключительно национальные.

Плюс звучат разные точки зрения относительно приглашения сборной России, политическая ситуация очень напряженная, пропаганда мощно работает.

– Ваше мнение: Кубок мира – реальная история?

– Сомневаюсь, что его удастся провести в Европе. А вот в Канаде в феврале вместо Матча всех звезд организовать турнир проще – как и заработать на нем денег. Тем не менее в современном мире не рискну дать прогнозы, все стремительно меняется, – сказал двукратный олимпийский чемпион.

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