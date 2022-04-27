Плющев о сборной России: «Жамнов – гастролер, Зубов – это не выбор на перспективу. Готовиться надо к Кубку мира-2024, пригласят обязательно»

высказался о ситуации с главным тренером сборной России.

– Наша сборная пережила еще одну тренерскую смену. Жамнов больше с ней не работает, его место занял . Как к этому относитесь?

– А как можно относиться? Жамнов – гастролер, который работал только во время Олимпиады. И после ее окончания должен был уйти. Правда, потом стали говорить, что повезет коман­ду и на чемпионат мира. Но сейчас это уже неактуально.

– К сожалению.

– Вообще мне непонятна вся эта ситуация. Жамнов не был никогда тренером, не готовил игроков в классическом плане ни в «Витязе», ни в «Атланте», ни в «Спартаке». Также неожиданно оказались в должности и его помощники.

Хотя в СССР эти должности утверждались на самом верху. И в хоккее, и в футболе, и в баскетболе, и в волейболе. А теперь кому-то захотелось – давай Жамнова!

Но ведь есть же люди, которые по 10-15 лет работают в хоккее, какие-то результаты дают что-то соображают. Странно со стороны брать человека только потому, что он был менеджером в трех-четырех клубах.

– Да, только менеджером.

– А менеджер – другая работа. На нем лежит организация, приглашение игроков, экипировка. Но не тренировочный процесс.

Ну а то, что Зубова поставили… Я думаю, это не выбор на перспективу, а просто под запланированные матчи с белорусами. Нормальное и правильное решение. У Зубова – определенный опыт.

– Но без результатов. Вроде выглядит как очередная затычка.

– Да, пока Сергей тоже без результатов. Но сейчас просто надо закрыть сезон, подбить баланс с учетом внешних факторов. Но я бы эту паузу на месте руководителей хоккея использовал для того, чтобы восстановить все наши возможности.

– Но тогда как раз к сборной надо относиться серьезнее. Неизвестно, когда она в следующий раз будет играть.

– А я вам скажу когда. Это будет -2024 в Канаде. Думаю, российскую сборную обязательно пригласят, чтобы показать нам наше место в хоккее. Вот к этому и надо готовиться. Хотя в ФХР вряд ли задумываются, – считает Плющев.