Кучеров отдал 100-ю передачу в Кубке Стэнли в 131-й игре. Быстрее него это сделали Гретцки, Мессье и еще четверо

Теги Тампа-Бэй Кубок Стэнли Уэйн Гретцки НХЛ Яри Курри Марк Мессье Пол Коффи Даг Гилмор Адам Оутс Никита Кучеров Хоккей

Форвард «Тампы» Никита Кучеров сделал голевую передачу в матче финала Кубка Стэнли с «Колорадо» (3:4 ОТ, 0-1 в серии).

Россиянин отдал 100-й результативный пас в плей-офф за карьеру в 131-й игре – это 7-й показатель в истории турнира.

Рекордсмен – Уэйн Гретцки, сделавший 100-й ассист в Кубке Стэнли в 70-м матче.

В топ-6 также входят Даг Гилмор и Марк Мессье, которым понадобилось для этого 125 игр, а также Адам Оутс (126), Яри Курри (128) и Пол Коффи (129).

В 18 матчах текущего розыгрыша у Кучерова 24 (7+17) очка.

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