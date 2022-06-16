Кучеров отдал 100-ю передачу в Кубке Стэнли в 131-й игре. Быстрее него это сделали Гретцки, Мессье и еще четверо

Форвард сделал голевую передачу в матче финала Кубка Стэнли с «Колорадо» (3:4 ОТ, 0-1 в серии).

Россиянин отдал 100-й результативный пас в плей-офф за карьеру в 131-й игре – это 7-й показатель в истории турнира.

Рекордсмен – , сделавший 100-й ассист в Кубке Стэнли в 70-м матче.

В топ-6 также входят Даг Гилмор и , которым понадобилось для этого 125 игр, а также Адам Оутс (126), (128) и Пол Коффи (129).

В 18 матчах текущего розыгрыша у Кучерова 24 (7+17) очка.