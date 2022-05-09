Кучеров набрал 2+ очка в 38 матчах плей-офф. Среди действующих игроков больше таких игр лишь у Кросби и Малкина

Форвард сделал две голевые передачи в матче 1-го раунда Кубка Стэнли с «Торонто» (7:3, 2-2 в серии).

Россиянин набрал не менее 2 очков в одной игре плей-офф в 38-й раз за карьеру.

Кучеров вышел на 3-е место по этому показателю среди действующих игроков, обогнав Райана Гецлафа, завершившего карьеру лишь в апреле.

Лидирует в списке ( ) с 66 матчами в Кубке Стэнли с 2+ очками. Второе место у его одноклубника – 52 игры.

В 4 матчах текущего плей-офф на счету Кучерова 5 (1+4) очков.