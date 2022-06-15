поделился воспоминаниями о работе с в «Ак Барсе».

– В чем разница между Квартальновым и Билялетдиновым?

– Давайте начнем с того, что я с Квартальновым не работал почти. Я не могу судить. Для меня Зинэтула Хайдярович Билялетдинов – величайший тренер. Не только, что он выиграл много, это и человеческие качества, и подход к работе, ответственность за команду, ответственность за персонал.

Он отвечал не только за хоккеистов, он не давал в обиду и персонал. Его любили все, от уборщиц до массажистов и врачей – все. Он очень честный, справедливый.

Зинэтула Хайдярович всегда помогает выйти на другой уровень. И не только в хоккее. Мне он помог выйти на другой уровень не только в спорте, а как в жизни относиться к вещам, к работе, к людям. Он мне в этом тоже очень помог, – сказал бывший вратарь .