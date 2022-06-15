Министр спорта Татарстана о Знарке в «Ак Барсе»: «Ему нужно будет подтвердить свой статус элитного специалиста»

Владимир Леонов высказался о назначении Олега Знарка главным тренером .

– «Ак Барс» превращается в настоящего монстра в КХЛ – и состав, и Знарок. Ждете только чемпионства?

– «Ак Барс» всегда претендент на лидерство в лиге. Все же есть традиции, и хоккей очень любят у нас в республике. Сейчас перезагрузили команду, поменяли тренерский штаб. Пригласили очень достойных ребят, имеющих сильный бэкграунд.

Имена громкие, вопросов нет. Но очень важно, чтобы была собрана именно команда. Потому что бывали у нас и такие прецеденты, когда набирали вообще все что только можно, но каждый играл сам за себя. Поэтому важно, чтобы Знарок всех ребят смог объединить одной идеей.

Сезон будет уникальный, упор будет на российских хоккеистов, потому что по легионерам будет совсем непросто. Думаю, роль в том, что ребята приехали в Казань, сыграли не только суммы в контрактах, но и статус «Ак Барса», его инфраструктура, его болельщики и его задачи. Ну и Знарок – известный тренер и человек.

Он какое-то время был на паузе, поэтому для него это тоже станет большим вызовом. Сейчас много молодежи среди тренеров КХЛ, и Олегу нужно будет подтвердить свой статус элитного специалиста, – сказал министр спорта республики Татарстан.