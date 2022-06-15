Зарипов о Радулове: «Может, он соберет свое горячее говно в кулак после неудачного сезона и выплеснет это все ради победы. Я в нем уверен»

Теги Ак Барс Данис Зарипов Александр Радулов КХЛ Матч ТВ контент Хоккей

Данис Зарипов поделился мыслями о переходе Александра Радулова в «Ак Барс» из «Далласа».

– Что думаете о приходе Радулова? Что может улучшиться в игре «Ак Барса»?

– Да все! Мы Сашу прекрасно знаем. Пусть у него и не сложился сезон, но мы знаем, что он может. Может быть, он после этого неудачного сезона соберет все свое горячее говно в кулак и выплеснет это все ради победы. Я лично в нем уверен на 110%.

Я сам по себе знаю: когда уходил из «Ак Барса» после неудачного сезона в Магнитогорск, точно так же все говно старался вытащить из себя. И это получилось, – сказал нападающий.

Ранее «Ак Барс» анонсировал переход Радулова. Официально о подписании игрока клуб еще не объявлял.

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