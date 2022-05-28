Вайсфельд об «Авангарде»: «Если Крылов решит, что игрок нужен, весь селекционный комитет проголосует «за», не сомневайтесь»

высказался о решении «Авангарда» возобновить работу трансферного комитета.

«Я по понятным причинам не знаю, что за селекционный комитет в , кто в него входит и как он работает, но глубоко убежден, что когда нет фамилии конкретного человека, который отвечает за формирование состава, потом все начинают кивать друг на друга, происходит размывание ответственности.

Кто-то должен брать на себя ответственность. За все трансферы, как со знаком плюс, так и со знаком минус, должен отвечать конкретный человек. Понятно, что существуют люди, которые проводят анализ и выдают рекомендации, но решение принимает один человек. Кто это – неважно, в идеале, конечно, генеральный менеджер, но кто-то должен сказать «да» или «нет». Но потом он не имеет права рассказывать, что не виноват, а весь комитет так решил.

Например, в том же существует такой же непонятный совет. Кто в него входит? Как совет может назначить тренера? Я не понимаю. Голосованием? Так ведь у всех разные взгляды, поэтому верится с трудом. И, к сожалению, это происходит сплошь и рядом. Но когда спрашиваешь этих людей, возьмут ли они на себя ответственность, все уходят в сторону.

Кроме того, если существует какая-то срочность, требуется подписать кого-то быстро, то все эти согласования, безусловно, тормозят процесс. Так что я противник таких комитетов, они делаются для того, чтобы снять с себя ответственность в случае неудачного результата.

Что касается «Авангарда», то у него есть генеральный менеджер Алексей Волков. Правда, в случае с омским клубом принимает основные решения по трансферам, скорее всего, председатель совета директоров . И только у него из всего комитета, полагаю, есть право накладывать вето на переходы. Возможно, еще у Волкова, но я просто не знаю его полномочий

Мне просто трудно представить, что условный Василий Петров скажет, что кандидат Крылова не подходит. Скорее, наоборот, если Крылов решит, что кто-то из игроков нужен, весь комитет проголосует «за», не сомневайтесь», – сказал бывший генеральный менеджер клубов .