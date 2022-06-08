Сушинский об уходе из «Авангарда»: «С Крыловым разговаривали в его кабинете, он вышел и не вернулся. Я спросил у секретарей – сказали, что в Москву улетел»

Экс-президент рассказал, как покинул клуб в 2020 году.

– Я бы сам не ушел из такого клуба никогда. Потому что я, грубо говоря, отдал сам десять лет этому клубу, и он мне немало дал. Поэтому я бы сам никогда не ушел.

– Это как раз было летом, перед началом сезона. И это было после того, как вы вылетели в первом раунде, правильно?

– Да.

– А причина? Именно неудачное выступление?

– Да, неудачное выступление.

– Так а почему не после сезона? 30 апреля заканчивается контракт – или у менеджеров по-другому?

– Надо же было кому-то собирать команду.

– Херово разошлись?

– Да.

– Не полюбовно?

– Нет. Мы разговаривали, человек (председатель совета директоров «Авангарда» – прим. Sports.ru) вышел из кабинета, я думал, он вернется. А я в его кабинете был. Он не вернулся. Я спросил у секретарей – мне сказали, что он улетел в Москву. Ну ладно.

– Ты же замутил весь этот ребрендинг?

– Нет, как раз маркетингом занимался он, это его заслуга.

– Потому что «Авангард» реально преобразился, стала модная команда, Бузову подтянули.

– Шоу «Авангарда», маркетинг – этим занимался Крылов, и он очень хорошо этим занимается. Но почему-то он решил, что хорошо занимается и хоккеем, – сказал Сушинский.