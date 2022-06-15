Анвар Гатиятулин: «Кравцов – один из лидеров «Трактора». Мы хотели, чтобы он остался»

высказался о решении Виталия Кравцова вернуться в .

– снова собрался за океан. Вы с ним не говорили на этот счет?

– Когда мы общались с ним в последний раз, он не озвучил четкой позиции о том, где хотел бы играть. Мы, конечно, хотели его видеть в . Кравцов – один из лидеров нашей команды. В этом сезоне в его игре был прогресс, он хорошо отыграл плей-офф. Но это его жизнь, он сам должен принять решение.

– Генеральный директор «Трактора» Иван Савин говорит о том, что Кравцову нужно было отыграть еще один год в КХЛ. Вы согласны?

– Я уже высказал свое мнение Виталию: ему еще нужно поиграть здесь, чтобы окрепнуть, почувствовать уверенность, стабильность, которой не всегда хватало, и выйти на другой уровень. Потом уже ехать за океан.

В он может играть в тот хоккей, который любит и умеет показывать. Но если Кравцов уверен в своих силах, то ему можно пожелать только успехов. Однако, мы в тренерском штабе «Трактора» хотели, чтобы он остался здесь, – сказал главный тренер «Трактора».