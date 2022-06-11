Быков о Гатиятулине в «Тракторе»: «Свой тренер вернулся к своей команде. Думаю, все довольны, что с Анваром продлили контракт»

Вячеслав Быков высказался о том, что Анвар Гатиятулин продлил контракт с «Трактором».
– Результаты матчей и качество игры хоккеистов «Трактора» – в большей степени это заслуга тренерского штаба во главе с Анваром Гатиятулиным.
Болельщики снова видят интересный и зрелищный хоккей в исполнении своих игроков. Свой тренер вернулся к своей команде и это радует всех, в том числе руководителей команды. Думаю, все довольны тем, что с Анваром продлили контракт.
– Как вы думаете, «Трактор» под руководством Гатиятулина сможет выиграть Кубок?
– Все клубы ставят эту задачу и «Трактор» не исключение. Важно, чтобы была эволюция в игре, это видно в Челябинске. Это дает оптимизм болельщикам «Трактора», – сказал бывший главный тренер сборной России.