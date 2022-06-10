Гатиятулин продлил контракт с «Трактором» до 2024 года

продолжит тренировать .

46-летний тренер продлил контракт с клубом до конца сезона-2023/2024.

«Рад продлению контракта с клубом еще на один сезон. Я вырос в Челябинске, это мой родной город.

Перед командой поставлены большие задачи, и мы приложим все усилия, чтобы воплотить их в жизнь», – отметил специалист.

Гатиятулин возглавлял «Трактор» с 2015 по 2018 год, после чего работал в тренерском штабе СКА и сборной России.

Он вернулся в клуб из Челябинска в 2020-м. При Гатиятулине «Трактор» в прошлом сезоне дошел до финала Востока, где уступил «Металлургу».