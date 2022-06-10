Иван Савин: «Трактор» с приходом Гатиятулина показывает динамичное и положительное развитие»

Иван Савин прокомментировал продление контракта с Анваром Гатиятулиным.

«Продление контракта с Анваром Гатиятулиным входило в число первых задач в это межсезонье. Мы довольны, что нам удалось быстро пожать руки.

«Трактор» с приходом Гатиятулина с каждым сезоном показывает динамичное и положительное развитие. Это придает оптимизма, особенно на фоне тех максимальных целей, которые стоят перед клубом.

Важно отметить, что сейчас большое значение имеет и стабильность, позволяющая как тренерскому штабу, так и хоккеистам быть уверенными в будущем и четко понимать стратегию и модель игры на ближайшие годы», – сказал генеральный директор «Трактора».

Гатиятулин продлил контракт с «Трактором» до 2024 года