Вячеслав Буцаев: «В ДНК «Тампы» заложен менталитет. Они с чемпионским достоинством достигают результата. Василевский вселяет страх в соперников»

Вячеслав Буцаев высказался о выходе «Тампы» в финал Кубка Стэнли.

«Игра Василевского на протяжении последних нескольких сезонов показывает и доказывает, что он является лучшим вратарем на сегодняшний день. Неспроста уже третий год подряд выходит в финал Кубка Стэнли и имеет все шансы вновь завоевать титул.

Очень мощно играют «молнии». Может быть, многие хотели, чтобы в этом году в финал вышла другая команда, но в ДНК «Тампы» заложен менталитет. Они с чемпионским достоинством достигают нужного результата.

«Тампа» сильна во всех линиях, а Василевский вселяет в соперников опасения и даже, может быть, страх. Я соглашусь, что Андрей заслужил приз лучшему голкиперу лиги. Он достоин получить его в этом сезоне. Думаю, так и будет.

Несмотря на отличную игру Шестеркина за , уровень «Тампы» намного выше. Они являются сильнейшими в Восточной конференции. Игорь показал свой уровень, без его надежной игры «Рейнджерс» вряд ли могли рассчитывать на такой успех в этом сезоне.

В футболе говорят, что вратарь – это половина команды. В хоккее же, на мой взгляд, вратари сейчас – это более чем половина команды. Надежная игра голкиперов дает возможность одноклубникам чувствовать себя более уверенно, зная, что на последнем рубеже есть человек, который может выручить.

Что касается финала, то спорт непредсказуем, могут случиться сюрпризы. Считаю, что у «Тампы» больше шансов, несмотря на то, что «Колорадо» очень интересная команда, но у них есть проблемы во вратарской линии. Если голкипер сможет поймать кураж, то мы увидим очень интересную финальную серию», – сказал главный тренер .