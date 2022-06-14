Крикунов о 3-м финале «Тампы»: «Купер возглавляет клуб с 2013 года. В НХЛ специалистам дают поработать, и вот вам результат»

высказался о выходе «Тампы» в финал Кубка Стэнли.

– Третий выход «Тампы» в финал Кубка Стэнли – это чудо или закономерность?

– Никаких чудес тут нет. Особенно, если учесть, что за выступает такой классный голкипер, как Василевский. Он, кстати, регулярный сезон не так ровно прошел. А к плей-офф оправился и прекрасную форму набрал. Плюс сильный стабильный состав.

Да и тренер с командой работает один и тот же постоянно. Вдумайтесь, возглавляет «Тампу» с 2013 года! И ведь далеко не сразу они чемпионами стали. Но это у нас в клубах тренера, чуть что не заладилось, сразу увольняют. А в НХЛ специалистам дают поработать, и вот вам результат.

– Работа штаба «молний» в плей-офф действительно впечатляла. Потеряв ведущего нападающего Пойнта, тренеры так перекроили тройки, что как минимум не потеряли в результативности.

– Когда у тебя есть хорошие игроки под руками, которых ты прекрасно знаешь, это не так трудно сделать. Поэтому у «Тампы», несмотря на потери, все идет нормально. Еще, может, и снова выиграют.

– «Молнии» намеренно не рвали жилы в регулярке, чтобы полностью сконцентрироваться на плей-офф?

– Это вполне вероятно. Если ты выиграл два Кубка Стэнли кряду, то в регулярном чемпионате неминуемо наступит некоторое расслабление. Это не может не сказаться на настрое игроков. А плей-офф – другое дело, тут они собираются, – сказал бывший тренер сборной России.