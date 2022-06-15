Ротенберг о турнире «3 на 3»: «Если сопоставить картинку с НХЛ, то разницы нет. Удалось создать отличный продукт»

заявил, что картинка с турнира «3 на 3» получилась похожей на .

Первый вице-президент подвел итоги турнира в таком формате, организованного федерацией. Его выиграла команда Ярославля.

«Мы видим, что турнир вызвал большой интерес. Большое внимание со стороны болельщиков и журналистов. Нам удалось создать отличный продукт, организовать красивую картинку.

Если сопоставить ее и картинку из НХЛ, то разницы нет. Это то, к чему мы стремимся.

Что касается интенсивности, то мне понравился комментарий форварда «Металлурга» Николая Голдобина, который заявил, что он потерял 3 килограмма веса за пару дней. Это хороший показатель. Такие турниры позволяют набрать необходимый тонус», – сказал Ротенберг.

Ротенберг набрал 6 (1+5) очков в 8 играх турнира «3 на 3». Команда Санкт-Петербурга вылетела

Роман Ротенберг: «Сын смотрит хайлайты НХЛ – картинка цепляет, хоккей похож на мультипликацию. А вот картинка из Нижнего Новгорода не цепляет»