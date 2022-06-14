Голдобин о турнире «3 на 3»: «За эти 2 дня уже на 3 кг похудел. Отличная функционалка! Можно в зал не ходить»

сказал, что похудел на 3 килограмма за время турнира «3 на 3».

– Судя по турниру, вы уже в приличной форме. Специально засекли - ваши смены на льду длились по три с половиной минуты.

— Турнир прекрасный. Жаль только, что результат совсем не тот, что мы ждали. Но мне все равно понравилось. Проиграли, наверное, потому что игроков не хватало. Начали вшестером, потом вообще впятером остались.

– Уж в Москве-то при желании можно было собрать несколько мощных составов.

– Видимо, всех уже разобрали. Меня самого пригласили за пару дней до начала турнира. Поэтому я и позвал в команду ребят, кого лично знаю. Поначалу мы фаворитами считались, но сейчас видно, что хорошие команды у Ярославля и Тулы. У Питера тоже неплохо получается.

– Скажите мнение профессионала: у этого вида спорта есть будущее?

– Да, причем огромное. И этот турнир тому подтверждение. Я надеюсь, что дальше все будет еще круче.

– Как бы вы оценили этот турнир в рамках подготовки к чемпионату КХЛ?

– Мне кажется, что я за эти два дня уже на три килограмма похудел. Отличная функционалка! Можно в зал теперь не ходить. Такая подготовка к сезону лично мне очень нравится, – сказал форвард .