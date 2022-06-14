Команда Санкт-Петербурга вылетела с турнира «3 на 3». У Ротенберга один гол в восьми играх

Роман Ротенберг забил свой 1-й гол на турнире ФХР в формате «3 на 3».

14 июня команда Санкт-Петербурга, за которую выступает главный тренер и вице-президент СКА, проиграла командам Тольятти (4:5 Б) и Магнитогорска (3:4 Б) и вылетела с турнира.

Ротенберг стал автором гола в матче с Тольятти. Всего команда из Санкт-Петербурга забросила 27 шайб в 8 играх.

Группа А

Челябинск – Екатеринбург – 3:4 (Казаков, Орлов – Косоренков, Комиссаров, Дедов, Макаров)

Тула – Москва – 3:5 (Талалуев, Гончаров, Ревацкий – Толчинский-2, Силантьев, Алексеев, Брюквин)

Санкт-Петербург – Тольятти – 4:5 Б (Бардаков, Ротенберг, Тянулин, Гущин – Баринов, Толпегин, Толпегин)

Новосибирск – Ярославль – 2:3 Б (Шиафотдинов – Крикуненко, Авраменко, Дарьин-)

Итоговое положение: Ярославль – 12 очков, Санкт-Петербург – 11, Тула – 10, Новосибирск – 9, Тольятти – 8, Москва – 6, Екатеринбург – 3, Челябинск – 0.

Группа В

Уфа – Новокузнецк – 3:4 (Бирюков, Шалагин – Горбунов, Барбашев, Полтапов)

Казань – Хабаровск – 8:4 (Воронков, Альшевский, Чуркин, Тришин – Антонов, Рыбаков, Мирошников, Борко)

Нижний Новгород – Сочи – 3:2 Б (Смирнов, Гурзанов, Антоновский – Казионов, Корбит)

Омск – Магнитогорск – 2:1 Б (Милехин, Сироткин, Князев, Князев – Шипов, Ямалов, Хохлов)

Итоговое положение: Нижний Новгород – 13 очков, Казань – 12, Магнитогорск, Новокузнецк, Уфа, Сочи – по 7, Хабаровск – 5, Омск – 4 .

Четвертьфиналы

Ярославль – Новокузнецк – 7:6 Б (Авраменко, Лихачев, Дарьин, Денежкин – Горбунов, Полтапов, Барбашев, Ердаков)

Нижний Новгород – Новосибирск – 0:2 (Угольников, Джиг)

Санкт-Петербург – Магнитогорск – 3:4 Б (Гущин, Котков – Шипов, Хохлов, Хохлов)

Казань – Тула – 0:5 (Талалуев, Епишин, Ревацкий, Цыплаков, Воронков)

В полуфиналах Новосибирск сыграет с Магнитогорском, Ярославль – с Тулой.