Патрик Руа: «Макар может стать лучшим защитником в истории хоккея. Три команды, наблюдающие за ним, думают: «Боже мой, что мы сделали?»

высоко оценил перспективы защитника .

«Эвеланш» выбрали канадца под четвертым номером на драфте НХЛ-2017. «Даллас» задрафтовал Миро Хейсканена под 3-м номером, «Филадельфия» – Нолана Патрика под 2-м, «Нью-Джерси» – Нико Хишира под 1-м.

«Довольно хороший пик [на драфте]. Я уверен: три команды, которые наблюдают за его матчами, думают так: «Боже мой, что мы сделали?».

Кэйл – это другой мир. Думаю, что он может стать лучшим защитником, который когда-либо играл в хоккей. Приятно смотреть за его игрой. У него отличные руки.

Смотря за его игрой, думаю, что каждый генеральный менеджер НХЛ или любой, кто занимается хоккеем на любом уровне, вероятно, мечтает, чтобы Макар играл в его команде», – заявил бывший вратарь .

В нынешнем сезоне 23-летний защитник, претендующий на приз «Норрис Трофи», набрал 86 (28+58) очков при полезности плюс «48» в 77 матчах регулярного чемпионата.

В плей-офф Кэйл сыграл на данный момент 14 игр и записал на свой счет 22 (5+17) балла при полезности «плюс 11». В финале Кубка Стэнли «Колорадо» сыграет с «Тампой».