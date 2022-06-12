Хедман против Макара – впервые с 2001 года финалисты «Норриса» сыграют в финале Кубка Стэнли

Теги Нью-Джерси Тампа-Бэй Кубок Стэнли Колорадо НХЛ Скотт Стивенс Рэй Бурк Виктор Хедман Кэйл Макар Хоккей

Впервые с 2001 года финалисты на приз лучшему защитнику сезона НХЛ встретятся в финале Кубка Стэнли.

«Колорадо» и «Тампа» определят обладателя трофея.

В командах выступают защитники, которые по итогам регулярного чемпионата были номинированы в качестве претендентов на «Норрис Трофи» – приз, вручаемый лучшему защитнику.

В составе «Эвеланш» выступает 23-летний канадец Кэйл Макар, за «Лайтнинг» играет – 31-летний швед Виктор Хедман.

В прошлый раз финалисты на «Норрис» встречались 21 год назад. Тогда в финальной серии Кубка Стэнли между «Колорадо» и «Нью-Джерси» друг другу противостояли Рэй Бурк и Скотт Стивенс.

«Тампа» просто смела «Рейнджерс» в шестом матче. Сопротивлялся только Шестеркин, но и его обошли

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