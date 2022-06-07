Макар набрал 22 очка в 14 матчах текущего плей-офф – рекорд «Колорадо» среди защитников

набрал 22 очка в 14 матчах плей-офф – рекорд для защитников.

В его активе 5 (1+4) баллов в четвертом матче финала Западной конференции против «Эдмонтона» (6:5 ОТ, 4-0).

У 23-летнего канадца стало 22 (5+17) баллов в 14 играх текущего плей-офф .

Он побил рекорды «Эвеланш» по очкам и передачам за один плей-офф среди защитников.

Первый ранее делили (19 в 22 матчах, 1996) и (19 в 23 матчах, 2001). Второй принадлежал Озолиньшу (14, 1996).

Кроме того, Макару остался один гол, чтобы повторить рекорд Блэйка по шайбам (6, 2001 и 2002).

Рекорд XXI века по очкам среди защитников в плей-офф принадлежит Миро Хейсканену («Даллас», 2020 год, 26 в 27 играх, 6+20).

Рекордом лиги владеет Пол Коффи («Эдмонтон», 1985 год, 37 в 18, 12+25).