Владимир Крикунов: «У Кучерова есть характер. Именно он позволяет Никите демонстрировать мастерство и набирать много очков в матчах на вылет»

поделился мнением о Никите Кучерове.

– Бытует мнение, что сейчас – именно кубковая команда, которая особенна сильна в сериях на вылет. Такое в принципе возможно? Чтобы команда играла в плей-офф значительно сильнее, чем в регулярке?

– Есть такое, но такой коллектив надо очень кропотливо подбирать. Чтобы в команде были собраны именно бойцы. Если у тренера есть для этого время и финансы позволяют, то это вполне возможно.

– Василевский уже много раз, в том числе и в сборной России доказывал, что он боец. А можно ли отнести к бойцам ?

– Кучеров в первую очередь большой мастер, который и играет в первую очередь за счет своего хоккейного таланта. Но и характер у Никиты есть.

Без характера ведь в особо не поиграешь. И уж тем более за бороться не будешь. Именно характер и позволяет Кучерову свое мастерство демонстрировать и набирать много очков в матчах на вылет, – сказал бывший тренер сборной России.